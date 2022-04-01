«Реал» готов потратить 300 млн евро на Мбаппе, Холанда, Тчуамени и купить Гнабри за 70 млн

«Реал Мадрид» готов потратить около 300 млн евро на трансферы.
Именно такая сумма выделена клубом на летнюю трансферную кампанию, и на эти деньги хотят подписать трех футболистов, утверждает As.
В эту сумму входит трансфер форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Благодаря тому, что француз перейдет в мадридский клуб на правах свободного агента, «Реал» сэкономил примерно 80 миллионов евро на подписной бонус игроку.
«Сливочные» продолжают следить за нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом. В клубе полагают, что сделку можно закрыть за 150 миллионов евро – сюда входят сумма трансфера и комиссионные, без зарплаты норвежца.
Также «Реал» собирается подписать хавбека «Монако» Орельена Тчуамени – сделка оценивается в 60 миллионов.
Кроме этих трансферов, «Реал» может позволить себе покупку вингера «Баварии» Сержа Гнабри, которого оценивают в 70 миллионов.
В случае прихода Мбаппе, Холанда и Гнабри «Реал» могут покинуть Марко Асенсио и Родриго Гоэс.