Роналду забивает 20+ голов за клуб в 16 сезонах подряд

сделал дубль в матче – .

Португалец забивает минимум 20 голов за клуб в 16-м сезоне подряд (2006/07 – 23; 2007/08 – 42; 2008/09 – 26; 2009/10 – 33; 2010/11 – 53; 2011/12 – 60; 2012/13 – 55; 2013/14 – 51; 2014/15 – 61; 2015/16 – 51; 2016/17 – 42; 2017/18 – 44; 2018/19 – 28; 2019/20 – 37; 2020/21 – 36; 2021/22 – 20).

Кроме того, Роналду в 5-й раз за сезон забил 2+ гола за «МЮ». У него 14 мячей в 26 играх . Полную статистику 37-летнего форварда можно изучить здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «МЮ» и «Норвичем» (2:1, второй тайм).