Роналду побил мировой рекорд Бицана по голам в официальных матчах. У Криштиану 806 мячей

установил мировой рекорд по голам в официальных матчах.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» оформил дубль в первом тайме матча 29-го тура с (2:1, перерыв). На его счету теперь 806 мячей в играх на клубном уровне и за .

Это лучший результат в истории футбола. Предыдущим обладателем рекорда был австриец Йозеф Бицан – у него 805 голов по подсчетам Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF).

Роналду в течение карьеры выступал за «Спортинг», «Реал», «Ювентус» и дважды переходил в . Подробно со статистикой 37-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

Роналду – в топ-5 лучших бомбардиров в истории (736 голов, обошел Мюллера). Лидер – чехословак, закончивший в 1950-х