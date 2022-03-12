Роналду побил мировой рекорд Бицана по голам в официальных матчах. У Криштиану 806 мячей

Криштиану Роналду установил мировой рекорд по голам в официальных матчах.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» оформил дубль в первом тайме матча 29-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:1, перерыв). На его счету теперь 806 мячей в играх на клубном уровне и за сборную Португалии.
Это лучший результат в истории футбола. Предыдущим обладателем рекорда был австриец Йозеф Бицан – у него 805 голов по подсчетам Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF).
Роналду в течение карьеры выступал за «Спортинг», «Реал», «Ювентус» и дважды переходил в «Манчестер Юнайтед». Подробно со статистикой 37-летнего форварда можно ознакомиться здесь.
Роналду – в топ-5 лучших бомбардиров в истории (736 голов, обошел Мюллера). Лидер – чехословак, закончивший в 1950-х