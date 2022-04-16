Широков о «Зените»: «Вишенка на торте – взять титул в Москве. Чтобы узнали, что за команда»

Роман Широков хотел бы, чтобы «Зенит» завоевал чемпионство в матче против «Спартака».
Ранее спортивный директор «Спартака» Лука Каттани в эфире «Коммент.Шоу» на вопрос о «Зените» шутливо сказал: «А что это за команда? Я ее не знаю».
– Удержит ли «Зенит» лидерство в оставшихся турах, где матчи с «Краснодаром», «Локо» и «Спартаком»?
– «Зенит» прекрасно знает, как играть эти матчи. Наверное, будет тяжело, но они знают, как выигрывать эти матчи.
Вишенка на торте – взять титул в Москве. Чтобы узнали, что за команда «Зенит». Вот и узнают, – сказал бывший хавбек команды из Санкт-Петербурга.
Матч между «Зенитом» и «Спартаком» в РПЛ назначен на 15 мая.