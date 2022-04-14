Широков о словах Семака про доминирование «Зенита»: «Как это назвать по-другому? Человек 3 года подряд выигрывает лигу. Ничего плохого в этом нет»

высказался о доминировании «Зенита» в чемпионате России.

Ранее главный тренер команды из Санкт-Петербурга Сергей Семак заявил, что не считает свой клуб доминирующим.

«Если человек (Семак – прим. Sports.ru) три года подряд выигрывает лигу, а теперь и в четвертый раз претендует – как это назвать по-другому? Это доминирование в классическом варианте. И ничего плохого в этом нет. Это говорит лишь о том, что очень хорошо работает – команда стала сильнее.

И конкуренция тоже значительно усилилась: хотя бы на примере . Другие команды тоже должны подтянуться.

ЦСКА на какой-то момент проснулся, но сейчас чуть отвалился. Надеюсь, дальше элитные команды будут расти. «Сочи» могут добавить, да и при наличии легионеров. Все это позволяет думать, что чемпионат станет интереснее!» – сказал бывший полузащитник сборной России.