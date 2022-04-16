Защитник «Ливерпуля» Конате забил после углового в 3-м матче подряд – «Ман Сити»

Теги Ливерпуль высшая лига Португалия Бенфика Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Ибраима Конате Футбол

Ибраима Конате отметился голом в матче Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

22-летний центральный защитник забил за «Ливерпуль» в третьей игре подряд. Ранее он отличился в обоих матчах 1/4 финала Лиги чемпионов против «Бенфики». Отметим, что все эти голы Конате забил после розыгрышей угловых.

Статистику француза можно изучить по ссылке.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Ман Сити» и «Ливерпулем» (0:2, первый тайм).

Угловые «Ливерпуля» – мегаоружие, забивают больше всех в Европе. Помогли электроды на голове

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