Защитник «Ливерпуля» Конате забил после углового в 3-м матче подряд – «Ман Сити»

Ибраима Конате отметился голом в матче Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».
22-летний центральный защитник забил за «Ливерпуль» в третьей игре подряд. Ранее он отличился в обоих матчах 1/4 финала Лиги чемпионов против «Бенфики». Отметим, что все эти голы Конате забил после розыгрышей угловых.
Статистику француза можно изучить по ссылке.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Ман Сити» и «Ливерпулем» (0:2, первый тайм).
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