Джордан Хендерсон: «Вильярреал» выбил сильные клубы. «Ливерпулю» будет непросто»

Полузащитник высказался после ничьей с «Бенфикой» (3:3).

Мерсисайдцы по сумме двух матчей вышли в полуфинал .

«Мы бы хотели выступить лучше, но, мне кажется, мы хорошо начали матч, могли забить больше голов в первом тайме. Все вышло неплохо, хотя мы разочарованы тем, что пропустили столько мячей. Мы знали, что будет непросто, но прошли дальше – это главное.

выбил сильные клубы. Это очень хорошая команда, будет непростое противостояние. Надо подготовиться и выложиться, чтобы выйти в финал.

Мы хотим добиться наилучшего результата во всех турнирах», – сказал хавбек BT Sport.