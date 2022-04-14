Джордан Хендерсон: «Вильярреал» выбил сильные клубы. «Ливерпулю» будет непросто»

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Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон высказался после ничьей с «Бенфикой» (3:3).

Мерсисайдцы по сумме двух матчей вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

«Мы бы хотели выступить лучше, но, мне кажется, мы хорошо начали матч, могли забить больше голов в первом тайме. Все вышло неплохо, хотя мы разочарованы тем, что пропустили столько мячей. Мы знали, что будет непросто, но прошли дальше – это главное.

«Вильярреал» выбил сильные клубы. Это очень хорошая команда, будет непростое противостояние. Надо подготовиться и выложиться, чтобы выйти в финал.

Мы хотим добиться наилучшего результата во всех турнирах», – сказал хавбек BT Sport.

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