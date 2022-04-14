Юрген Клопп: «Эмери – кубковый король, то, что он делает, поражает. «Вильярреал» заслужил полуфинал после побед над «Ювентусом» и «Баварией»

Главный тренер «Ливерпуля» подвел итоги матча с «Бенфикой» (3:3).

Мерсисайдцы по сумме двух матчей вышли в полуфинал .

«В тот день, когда мы выйдем в полуфинал ЛЧ, а я не буду счастлив, просто дайте мне по голове.

У нас было семь изменений в составе. Оборона ни разу не играла в таком составе, и все могли решить детали. Надо было оставаться сосредоточенными на все сто.

Все получилось не совсем так, как мы хотели, но какая разница? Даже если бы мы провели лучший матч в сезоне сегодня, выход в финал не стал бы вероятнее. Главное, что мы вышли в полуфинал, я счастлив.

Было бы очень странно, если бы я прямо сейчас смог проанализировать игру «Вильярреала». Я видел его результаты, видел, что он играет впечатляюще. Я не углублялся в тему, но после побед над «Ювентусом» и «Баварией» он заслуживает выйти в полуфинал.

– кубковый король, то, что он делает, поражает. Но дайте мне время подготовиться», – сказал Клопп BT Sport.

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