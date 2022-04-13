Алиссон: «Левандовски – лучшая «девятка». У Бензема дела тоже идут очень хорошо»

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Вратарь «Ливерпуля» Алиссон отметил выступления форварда «Баварии» Роберта Левандовского.

«Лучшая «девятка» на данный момент – Левандовски. Но каждый матч отличается от остальных.

У Бензема дела тоже идут очень хорошо. А Дарвин Нуньес в последней игре «Бенфики» сделал хет-трик. В общем, у многих все складывается успешно», – сказал голкипер Sky Sports перед матчем Лиги чемпионов с «Бенфикой».

«Вильярреал» спрятал Левандовского: он редко касался мяча, провалил первый матч и чуть не удалился во втором

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