Алиссон: «Левандовски – лучшая «девятка». У Бензема дела тоже идут очень хорошо»

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон отметил выступления форварда «Баварии» Роберта Левандовского.
«Лучшая «девятка» на данный момент – Левандовски. Но каждый матч отличается от остальных.
У Бензема дела тоже идут очень хорошо. А Дарвин Нуньес в последней игре «Бенфики» сделал хет-трик. В общем, у многих все складывается успешно», – сказал голкипер Sky Sports перед матчем Лиги чемпионов с «Бенфикой».
«Вильярреал» спрятал Левандовского: он редко касался мяча, провалил первый матч и чуть не удалился во втором