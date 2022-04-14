Жота о выходе «Ливерпуля» в 1/2 ЛЧ: «Продолжаем сражаться в трех турнирах. Ротируем состав»

прокомментировал выход в полуфинал чемпионов.

Нападающий мерсисайдцев высказался после ответного матча 1/4 финала с «Бенфикой» (3:3, первая игра – 3:1).

«Мы старались играть на максимуме, как и всегда. Они забили из ничего, но на каком-то этапе мы вели 6:2 и, возможно, расслабились, когда нам не стоило этого делать. Но главное, что мы прошли дальше.

У нас есть страсть. Мы продолжаем сражаться в трех турнирах. Мы ротируем состав, так что все чувствуют себя вовлеченными. В субботу – матч с «Манчестер Сити» [в 1/2 финала Кубка Англии]», – сказал Жота.

Салах, Мане, ван Дейк и Трент в запасе – а «Ливерпуль» все равно прошел «Бенфику». Ротация ради квадрупла?