Анчелотти о критике стиля «Реала»: «Меня не волнуют эти разговоры, главное – бороться за трофеи. Футбол – это и атака, и оборона»

высказался о тех, кто критикует стиль игры «Реала».

«У нас есть очень важные цели, и мы сосредоточены на них. Меня не волнуют разговоры о том, плохо мы играем или хорошо. Главное, чтобы команда могла до конца оставаться в игре и бороться за трофеи. Мы сконцентрированы на этом, такова реальность. Говорят, большинство наших голов забивает Бензема, и это правда, но это лишь одно из правдивых утверждений. Мы хотим побеждать и бороться за трофеи.

Что значит хорошо играть? У каждого свое мнение. Я считаю хорошей игру, в которой команда справляется и с мячом, и без мяча. Если вы хорошо или очень хорошо обороняетесь, то это не означает, что ваша игра в порядке, ведь вы можете не уметь действовать с мячом. И наоборот.

Хорошая игра – это умение делать обе эти вещи одновременно. Футбол – это атака и оборона. Это можно делать, играя с низким, средним или высоким блоком. Для меня в этом и заключается футбол, и никто меня не переубедит.

Я много слушаю... Но, по моему мнению, «Атлетико» очень хорошо оборонялся против «Манчестер Сити». Они способны на большее в атаке, но оборона была очень, очень хорошей», – сказал тренер .