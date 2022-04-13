Капелло о победе «Реала» в ЛЧ: «Это возможно. Все они жертвуют собой, Анчелотти придает им индивидуальности, у них невероятный центральный нападающий»

считает, что «Реал» может выиграть чемпионов.

«Что касается матча «Реал» – , то можно сколько угодно готовиться к игре, но против команд такого уровня малейшая ошибка обрекает вас на смерть. Иногда вратарь спасает вас, как это было вчера вечером с и Куртуа.

Оба клуба очень хорошо подготовились, а затем Анчелотти провел очень хорошие замены, добавив свежести и качества. Повторю, можно готовиться сколько угодно, но когда есть игроки такого качества, может случиться все, что угодно».

О том, может ли «Реал» выиграть турнир

«Это возможно, мадридский «Реал» скромный. Они знают, что у них превосходная команда, но все они жертвуют собой, Анчелотти придает им индивидуальности, и у них невероятный центральный нападающий. Для меня они не были фаворитами, но теперь, на мой взгляд, они могут ими стать», – сказал бывший тренер сборной России Sky Sports Italia.