  • «Понимаешь, какая у нас великая Родина, когда посещаешь такие места. Хочется полностью отдаваться на матчах, ведь мы ценим нашу страну». Лукин о музее «Сталинградская битва»
9

«Понимаешь, какая у нас великая Родина, когда посещаешь такие места. Хочется полностью отдаваться на матчах, ведь мы ценим нашу страну». Лукин о музее «Сталинградская битва»

Матвей Лукин осознал величие России после посещения музея.

Сегодня футболисты и тренерский штаб сборной России посетили музей‑панораму «Сталинградская битва».

– Расскажите о впечатлениях о Волгограде, посещении музея «Сталинградская битва».

– Я первый раз в Волгограде. Очень хотел посетить музей. Когда посещаешь такие места, понимаешь, какая у нас великая Родина, гордость берет. Хочется на матчах, тренировках полностью отдаваться фанатам, ведь мы очень ценим нашу страну, Родину. Люди, которые бились за нашу Родину, наверное, хотели бы видеть это от нас.

– У вас кто‑то родственников как‑то связан с той историей?

– У меня воевали два прадеда. Немного знал об этом, но посетил музей сегодня. Очень много нового узнал. С удовольствием теперь посетил бы еще что‑то подобное.

– Если представить вашу позицию на поле и воинскую специальность в годы Великой Отечественной войны, вы кто больше?

– Хороший вопрос, но мне кажется, что будет неправильным проводить сравнения. Играя в футбол, мы больше наслаждаемся, а в то время люди жертвовали собой, отдавали свои жизни. Поэтому считаю, будет некорректно сравнивать. Мы благодарны людям, которые тогда защищали нашу Родину. Мы стараемся защищать ворота, это тоже важно, но не так важно по сравнению с тем, как люди защищали свою страну тогда, – сказал защитник ЦСКА и сборной России.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
