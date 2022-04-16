Карло Анчелотти: «Модрич закончит карьеру в «Реале». Если его с кем и сравнивать, то с Мальдини. Они легенды»

высказался о будущем .

«Думаю, что он закончит карьеру в «Реале». Не знаю, когда именно, но план такой. Ни у клуба, ни у него нет проблем с продлением, это ясно.

Он хорошо следит за собой, за карьеру у него не было серьезных травм.

У меня в команде была одна легенда футбола, Мальдини, который выиграл свою последнюю Лигу чемпионов в 40 лет. Если мне и сравнивать Модрича с кем-либо, то с ним: по уровню, по серьезности, по тому, как они понимают футбол... Они легенды», – сказал тренер «Реала».

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