«Барса» будет продавать именные билеты на матчи еврокубков после инцидента с фанатами «Айнтрахта»

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«Барселона» изменит принцип продажи билетов после событий матча с «Айнтрахтом».

Матч Лиги Европы в Каталонии (2:3) посетило множество болельщиков немецкого клуба – по различным оценкам, их было от 20 до 30 тысяч.

Президент «блауграны» Жоан Лапорта заявил, что теперь билеты, продаваемые на матчи клуба в еврокубках, будут именными.

Также Лапорта объяснил, как тысячи фанатов немецкой команды попали на «Камп Ноу».

«В продаже было 34 440 билетов. Были ограничения, их нельзя было купить  с помощью немецкой банковской карты или с немецкого IP. Клуб не продавал билеты немцам.

Но есть доказательства, что купившие билеты затем отдали их немецким болельщикам», – сказал президент «Барсы».

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