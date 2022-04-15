заработала крупную сумму на продаже билетов фанатам «Айнтрахта».

Матч Лиги Европы в Каталонии (2:3) посетило множество болельщиков немецкого клуба – по различным оценкам, их было от 20 до 30 тысяч. Из-за этого часть фанатов «Барсы» уходила с трибун в знак протеста.

«Мы заработали около трех миллионов евро [на продаже всех билетов на матч]. Три миллиона, из-за которых мы чувствуем себя очень плохо.

Главная ответственность за то, что произошло вчера, лежит на клубе. Нам нужно все обдумать. Нужно открыть глаза и многое переосмыслить.

Клуб принял все меры, которые счел целесообразными, чтобы помешать фанатам соперника покупать билеты, но их было недостаточно. На данный момент мы не знаем, как болельщики «Айнтрахта» получили билеты. Мы скоро узнаем и сможем это объяснить», – сказала вице-президент «Барселоны» Елена Форт.

Болельщики «Айнтрахта» захватили «Камп Ноу»: выкупили 30 тысяч билетов и освистали «Барсу»