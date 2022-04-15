Педри выбыл до конца сезона из-за разрыва бицепса бедра

Стал известен характер травмы хавбека «Барселоны» .

19-летний игрок был заменен в перерыве ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» (2:3) из-за дискомфорта в области задней поверхности бедра.

Каталонцы объявили, что у Педри диагностирован разрыв бицепса бедра левой ноги.

Diario Sport отмечает, что из-за этого повреждения полузащитник пропустит полтора месяца и, таким образом, больше не сыграет в текущем сезоне.

Неожиданное крушение «Барсы». Проиграли дома «Айнтрахту» (в какой-то момент было 0:3) и вылетели из Лиги Европы