Хави о фанатах «Айнтрахта» на «Камп Ноу»: «Мы хотим объяснений. Атмосфера повлияла на «Барсу», было похоже на финал»

остался недоволен количеством фанатов «Айнтрахта» на стадионе «Барселоны».

Матч Лиги Европы в Каталонии (2:3) посетило множество болельщиков немецкого клуба – по различным оценкам, их было от 20 до 30 тысяч. Из-за этого часть фанатов «Барсы» уходила с трибун в знак протеста.

«Атмосфера на стадионе нам совсем не помогала, это очевидно. Это повлияло на нас, мы играли не очень хорошо, хотя это не должно служить оправданием.

Это было похоже на финал, когда стадион разбит на две части. Это разочаровало. Даже наши игроки комментировали.

В раздевалке хотят знать, что произошло. Мы хотим объяснений», – заявил тренер «Барселоны».

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