Александр Мостовой: «Если «Зенит» не подпишет Дзюбу, любая команда его возьмет, многие вообще без форвардов. В РПЛ Артем еще лет 5 минимум может спокойно играть»

Александр Мостовой отметил востребованность форварда .

«Это некритично, тем более для «Зенита». В клубе есть много футболистов, которые могут забивать. Поэтому не стоит обращать на это внимание, так как у любого футболиста есть спады. Дзюба и до этого какое-то время не забивал, а потом стал забивать. Ничего страшного в этом нет.

Дзюба в нашем чемпионате может спокойно еще играть минимум лет пять, а тем более в «Зените». И тем более сейчас, когда все иностранцы уезжают.

Нужно ли «Зениту» продлевать контракт с Дзюбой? Это уже решает руководство клуба, люди, которые этим занимаются, агенты.

Если Дзюбу не подпишет «Зенит», то любая команда его возьмет. Любая! У нас многие команды вообще без нападающих играют, потому что их просто нет. А если и выходят, то непонятно кто», – отметил бывший хавбек сборной России.

В текущем розыгрыше 33-летний Дзюба забил 10 голов за 23 матча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.