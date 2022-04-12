«Дзюба в депрессии после отъезда Азмуна, поэтому и забивать перестал». Кавазашвили о форварде «Зенита»

назвал причину низкой результативности .

«Связка Азмун – Дзюба была самой эффективной в чемпионате. Скорость и резкость Сердара помогали компенсировать явные слабые места в игре Артема.

Сейчас Дзюба находится в депрессии после отъезда Азмуна, поэтому и забивать перестал. Артем заметно сдал после ухода своего иранского напарника. С Юри Алберто такого взаимопонимания на поле достичь пока не удалось.

Еще и годы берут свое. Дзюба не молодеет с каждым днем. Но он по-прежнему полезен для , а безголевая серия бывает у всех нападающих. Чтобы она прервалась, об этом просто надо перестать думать», – сказал бывший вратарь «Спартака» и член комитета по этике РФС.