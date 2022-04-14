«АПЛ очень сильна, Бундеслиге за ней не угнаться. Игра «Ман Сити» с «Ливерпулем» – лучшая, что я видел за 5 лет». Румменигге о лигах

Карл-Хайнц Румменигге обеспокоен отставанием Бундеслиги от АПЛ.

– Если не найдет возможность правильно отреагировать на вылет из с точки зрения финансов, возможно, ей понадобятся новые идеи. Вы ей поможете?

– Прошлым летом я принял взвешенное решение уйти в отставку, несмотря на то, что клуб навсегда останется в моем сердце. Если у меня попросят совета, я всегда его дам, всегда поддержу «Баварию», но я не хочу представлять себя всезнайкой.

Нужно дать новому руководству время, оно разберется, что надо делать. Меня другое больше беспокоит.

В полуфинал вышли две английские и две испанские команды. Это отражает положение дел в европейском футболе.

Англичане очень сильны. В воскресенье я видел лучший матч за последние пять лет – и сыграли 2:2.

Бундеслига не может угнаться за сейчас. И для «Баварии» ситуация в ближайшее время лучше не станет. Я ожидаю, что на трансферном рынке могут произойти новые изменения, – сказал бывший генеральный директор мюнхенского клуба.