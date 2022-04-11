«Бавария» выйдет в полуфинал, она лучше. «Вильярреал» умеет отнять удовольствие от игры». Румменигге про ЛЧ

уверен, что «Бавария» выйдет в полуфинал .

В первой игре 1/4 финала турнира мюнхенский клуб проиграл «Вильярреалу» со счетом 0:1.

«Думаю, «Бавария» пройдет дальше, потому что она лучше, а еще сыграет дома на 70-тысячном стадионе.

Я уже видел такую ситуацию: в 2015 году под руководством Пепа Гвардиолы мы проиграли «Порту» со счетом 1:3 в первой игре четвертьфинала. После этого начался настоящий цирк. А потом мы победили на «Альянц Арене» со счетом 6:1. Давление иногда идет на пользу, хотя, конечно, его хотелось бы избежать.

Я смотрел матч с «Ювентусом», который прошел в Турине. Они умеют отнять удовольствие от игры. «Бавария» должна с первых минут атаковать. Хорошо, что больше нет правила выездного года. Иногда можно пропустить, забив несколько раз.

выйдет в полуфинал», – сказал бывший генеральный директор мюнхенского клуба в интервью Tz.