Румменигге о победе «Реала» над «ПСЖ»: «Бернабеу» – место, где происходят сумасшедшие вещи. «ПСЖ» попал в вихрь»

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Карл-Хайнц Румменигге высказался о победе «Реала» над «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я думал, что лягу спать во время игры. «ПСЖ» держал ее под контролем, и я не видел, как это может измениться. Гол Бензема, сравнявший счет, изменил все.

«Бернабеу» – это место, где происходят сумасшедшие вещи. Если бы этот матч повторили 10 раз, французская команда вышла бы победителем в девяти из них.

В футболе есть вещи, которые нельзя объяснить. «ПСЖ» попал в вихрь», – сказал бывший генеральный директор «Баварии» в интервью L’Equipe.

«ПСЖ» выиграл дома со счетом 1:0, а в Мадриде уступил – 1:3.

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