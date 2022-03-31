Румменигге о победе «Реала» над «ПСЖ»: «Бернабеу» – место, где происходят сумасшедшие вещи. «ПСЖ» попал в вихрь»

высказался о победе над «ПСЖ» в 1/8 финала .

«Я думал, что лягу спать во время игры. держал ее под контролем, и я не видел, как это может измениться. Гол Бензема, сравнявший счет, изменил все.

«Бернабеу» – это место, где происходят сумасшедшие вещи. Если бы этот матч повторили 10 раз, французская команда вышла бы победителем в девяти из них.

В футболе есть вещи, которые нельзя объяснить. «ПСЖ» попал в вихрь», – сказал бывший генеральный директор «Баварии» в интервью L’Equipe.

«ПСЖ» выиграл дома со счетом 1:0, а в Мадриде уступил – 1:3.