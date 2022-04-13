У «Вильярреала» в 6 последних играх 2 победы – над «Баварией» и «Ювентусом»

«Вильярреал» на протяжении последнего месяца лучше выступает в Лиге чемпионов, чем в .

В последних 6 матчах «желтая субмарина» одержала две победы – над «Баварией» (1:0) и (3:0).

В Примере на этом отрезке у два поражения и ничья. После 31 тура клуб идет в чемпионате 7-м.

Накануне «Вильярреал» сыграл вничью с «Баварией» (1:1) в ответном матче 1/4 финала ЛЧ и вышел в полуфинал.

Это не сказка, это полуфинал! «Вильярреал» забил «Баварии» на 88-й и снова нас покорил