У «Вильярреала» в 6 последних играх 2 победы – над «Баварией» и «Ювентусом»

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«Вильярреал» на протяжении последнего месяца лучше выступает в Лиге чемпионов, чем в Ла Лиге.

В последних 6 матчах «желтая субмарина» одержала две победы – над «Баварией» (1:0) и «Ювентусом» (3:0).

В Примере на этом отрезке у «Вильярреала» два поражения и ничья. После 31 тура клуб идет в чемпионате Испании 7-м.

Накануне «Вильярреал» сыграл вничью с «Баварией» (1:1) в ответном матче 1/4 финала ЛЧ и вышел в полуфинал.

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