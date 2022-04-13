У «Вильярреала» в 6 последних играх 2 победы – над «Баварией» и «Ювентусом»

«Вильярреал» на протяжении последнего месяца лучше выступает в Лиге чемпионов, чем в Ла Лиге.
В последних 6 матчах «желтая субмарина» одержала две победы – над «Баварией» (1:0) и «Ювентусом» (3:0).
В Примере на этом отрезке у «Вильярреала» два поражения и ничья. После 31 тура клуб идет в чемпионате Испании 7-м.
Накануне «Вильярреал» сыграл вничью с «Баварией» (1:1) в ответном матче 1/4 финала ЛЧ и вышел в полуфинал.
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