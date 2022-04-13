Только Бензема и Левандовски набрали 50+ очков по системе «гол+пас» в этом сезоне. У Мбаппе – 49

Только два игрока набрали более 50 очков по системе «гол+пас» в этом сезоне.
Это нападающий «Реала» Карим Бензема, на счету которого 38 голов и 13 передач, и форвард «Баварии» Роберт Левандовски, забивший 47 мячей и отдавший 4 паса.
Лишь эти два футболиста преодолели отметку в 50 очков по системе «гол+пас» в текущем сезоне высших дивизионов.
Третьим в списке результативности идет нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. У него 49 (31+18) очков.
Напомним, вчера француз забил в ворота «Челси», и этот мяч вывел «Реал» в полуфинал Лиги чемпионов. Левандовски отличился в матче с «Вильярреалом», но по сумме двух матчей «Бавария» вылетела.
Статистику 34-летнего Бензема можно изучить здесь, показатели 33-летнего Левандовского – тут.
«Реал» – короли камбэков. Элитно ответили на возрождение «Челси»: опять вытащили Бензема и Модрич (70 лет на двоих)
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