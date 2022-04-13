Только Бензема и Левандовски набрали 50+ очков по системе «гол+пас» в этом сезоне. У Мбаппе – 49

Только два игрока набрали более 50 очков по системе «гол+пас» в этом сезоне.

Это нападающий «Реала» Карим Бензема, на счету которого 38 голов и 13 передач, и форвард «Баварии» , забивший 47 мячей и отдавший 4 паса.

Лишь эти два футболиста преодолели отметку в 50 очков по системе «гол+пас» в текущем сезоне высших дивизионов.

Третьим в списке результативности идет нападающий . У него 49 (31+18) очков.

Напомним, вчера француз забил в ворота «Челси», и этот мяч вывел «Реал» в полуфинал . Левандовски отличился в матче с «Вильярреалом», но по сумме двух матчей вылетела.

Статистику 34-летнего Бензема можно изучить здесь, показатели 33-летнего Левандовского – тут.

«Реал» – короли камбэков. Элитно ответили на возрождение «Челси»: опять вытащили Бензема и Модрич (70 лет на двоих)

«Вильярреал» спрятал Левандовского: он редко касался мяча, провалил первый матч и чуть не удалился во втором