Фердинанд о пасе Модрича: «Это незаконно, из-за него я потерял голос! Феномен»

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Рио Фердинанд в восторге от голевого паса Луки Модрича в игре «Реал» – «Челси».

Мадридский клуб уступал лондонцам со счетом 0:3, когда хорватский полузащитник внешней стороной стопы вырезал передачу на Родриго Гоэса. Этот гол позволил «Реалу» перевести матч в экстратаймы.

«Эта передача от Луки Модрича – причина, по которой я потерял голос! Это незаконно. Я кричал: «Лука, Мука, как его там зовут». Феномен», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

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