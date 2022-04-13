Фердинанд о пасе Модрича: «Это незаконно, из-за него я потерял голос! Феномен»

в восторге от голевого паса Луки Модрича в игре «Реал» – .

Мадридский клуб уступал лондонцам со счетом 0:3, когда хорватский полузащитник внешней стороной стопы вырезал передачу на . Этот гол позволил «Реалу» перевести матч в экстратаймы.

«Эта передача от – причина, по которой я потерял голос! Это незаконно. Я кричал: «Лука, Мука, как его там зовут». Феномен», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

«Этот пас надо выставить в музее». Модрич вытащил «Реал» в овертайм изумительной тривелой