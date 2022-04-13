Жерар Морено: «Вильярреал» ошибся, не добив «Баварию» в 1-й игре, но это нас мотивировало. Мы способны свернуть горы»

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Форвард «Вильярреала» Жерар Морено подвел итоги противостояния с «Баварией».

Испанский клуб по сумме двух матчей (1:0, 1:1) вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

«Мы счастливы. Знали, что способны пройти «Баварию». Наша команда верит в себя и способна за счет этого свернуть горы.

В первом матче мы допустили ошибку – не добили соперника. Но это нас мотивировало, и сегодня мы забили гол, позволивший пройти дальше.

Мы добились великого успеха. Мы бились с большими клубами и выходим в полуфинал с большой надеждой. Мы заслужили это.

Будет очень сложно, кто бы нам ни попался дальше. Но сегодня мы собираемся насладиться успехом», – сказал Морено.

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