Клопп о 2:2 с «Ман Сити»: «Матч как боксерский поединок: на секунду опустил руки – получил сильный удар»

сравнил с боксерским поединком матч против .

Главный тренер подеился эмоциями после игры , которая завершилась со счетом 2:2.

«Думаю, этот матч можно описать как боксерский поединок: на секунду опустил обе руки – и получил сильный удар. Мне многое понравилось.

Начало второго тайм получилось намного лучше. Это был отличный матч. С этим результатом мы должны и можем жить.

Мы могли бы сыграть лучше, впрочем во многих моментах справились действительно хорошо. Интенсивность игры была сумасшедшей. Было весело, мне понравилось.

В перерыве показали игрокам наш гол, потому что это был хороший футбольный момент. Делали бы так чаще, у нас были еще шансы. Я был убежден, что мы можем выиграть этот матч.

В обороне мы иногда торопились, они оказывали на нас давление. Мы могли лучше защищаться в таких ситуациях. Второй тайм был напряженным, им также нужны были паузы.

Это совершенно заслуженная ничья. Хотели убедиться, что соперник также увидит, насколько хороши мои футболисты», – сказал Клопп.