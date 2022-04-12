Юрген Клопп: «Матч с «Бенфикой» – суперважный. «Ливерпуль» может выйти в полуфинал ЛЧ, и это невероятно»

поделился мыслями перед ответной игрой против «Бенфики».

– Сильно повлияют на подход к игре с «Бенфикой» прошедший и предстоящий матч с ?

– Следующая игра никак не повлияет на завтрашний состав, а по поводу прошедшей игры нужно еще оценить. У нас супернапряженный график. У «Ливерпуля» нет травмированных, как я знаю, но мы должны выбрать тех, кто будет достаточно свеж.

Мы оцениваем матч с «Бенфикой» как суперважный. В прошлом году мы так старались выйти в , а сейчас имеем возможность пройти в полуфинал, и это невероятно. Мы хорошо сыграли с «Бенфикой», мне понравился тот матч.

Наша цель – быть командой, с которой никто не хочет играть. Очень агрессивной в футбольном смысле, хорошо обороняющейся и знающей разные способы игры, – сказал тренер «Ливерпуля».

проведет ответный матч против «Бенфики» в 1/4 финала завтра. Первая игра завершилась победой английского клуба со счетом 3:1.