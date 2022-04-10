Пеп Гвардиола: «Клопп сделал меня лучше. Уважаю Юргена, но попытаюсь победить его в следующую субботу»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола высказался о Юргене Клоппе после матча с «Ливерпулем».

«Манчестер Сити» сыграл с мерсисайдским клубом вничью (2:2) в матче АПЛ.

«Не знаю, уважает ли меня Юрген. Но Юрген должен знать, что я его очень уважаю. Он сделал меня лучше.

Его команда всегда рядом, они всегда агрессивны. Мы не друзья и никогда не видимся. У меня есть его номер, но я не звоню ему.

Я уважаю его, но он знает, что в следующую субботу я попытаюсь победить его», – заявил главный тренер «Манчестер Сити».

В субботу, 16 апреля, «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» проведут полуфинальный матч Кубка Англии.

«Сити» и «Ливерпуль» продолжат биться за АПЛ. Что по таблице? И какие календари?

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