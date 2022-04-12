Фердинанд считает, что только Бруну добился прогресса в «МЮ» за последние 10 лет: «Кто вырос в цене или стал лучше? Больше нет никого»

считает, что только добился прогресса в «Ман Юнайтед».

– Можно говорить про тренировочную базу и все такое, но нужно правильно понимать футбольные вопросы. В клубе должна быть правильная культура, нужны правильные игроки.

Если посмотреть на список футболистов, перешедших в «МЮ» за последние 8-10 лет, то кто из них на самом деле вырос в цене или стал лучше?

– Бруну – единственный игрок, спрогрессировавший в «МЮ»?

– Я согласен с этим на 100%. Больше нет никого, о ком можно было бы сказать: «О, он стал гораздо лучше! Теперь мы будем больше ему платить!» Ни одного игрока.

И это сводится к тренерскому вопросу, к селекции. Чтобы команда совершенствовалась, эти области необходимо значительно улучшить. Потому что летом можно купить 3-4 игроков, но если все продолжится в том же духе, то у этих новичков начнется спад. Они не будут прогрессировать и помогать команде. Это нужно менять, – сказал бывший защитник клуба в шоу Vibe with Five на ютубе.