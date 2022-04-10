Фердинанд про «МЮ»: «Говорили, при Сульшере не было стиля и философии. Сейчас структуры тоже нет, команда выглядит потерянной»

оценил игру при .

«Говорили, что при Сульшере у «МЮ» не было игрового стиля, философии и идентичности. И поэтому его теперь нет в клубе.

Сейчас я тоже не могу сказать, как играет «Манчестер Юнайтед», определить его структуру, которая читается в топ-командах. Ее просто нет. Команда выглядит потерянной, если честно», – сказал экс-защитник «Юнайтед» в эфире BT Sport.

«МЮ» утратил шансы на чемпионство. Клуб не побеждает в АПЛ с 2013-го и не берет трофеи с 2017-го

Обострилась гонка за ЛЧ в АПЛ: «МЮ» и «Арсенал» синхронно проиграли, фаворит – внезапно «Тоттенхэм»