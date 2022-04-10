Фердинанд про «МЮ»: «Говорили, при Сульшере не было стиля и философии. Сейчас структуры тоже нет, команда выглядит потерянной»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Ральф Рангник Футбол

Рио Фердинанд оценил игру «Манчестер Юнайтед» при Ральфе Рангнике.

«Говорили, что при Сульшере у «МЮ» не было игрового стиля, философии и идентичности. И поэтому его теперь нет в клубе.

Сейчас я тоже не могу сказать, как играет «Манчестер Юнайтед», определить его структуру, которая читается в топ-командах. Ее просто нет. Команда выглядит потерянной, если честно», – сказал экс-защитник «Юнайтед» в эфире BT Sport.

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