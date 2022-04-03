Бруну про 1:1 с «Лестером»: «Стандарты «МЮ» должны быть выше. Все разочарованы»

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Бруну Фернандеш остался недоволен ничьей «Манчестер Юнайтед» с «Лестером (1:1) в АПЛ.

«Все разочарованы. Это не тот результат, на который мы рассчитывали, но сейчас уже ничего не поделаешь.

Мы должны смотреть вперед и понимать, что стандарты этого клуба должны быть выше и лучше. Мы знаем, что способны их повысить.

Надо думать о победе в каждом матче. Но сейчас нельзя заглядывать вперед слишком далеко, надо идти от игры к игре», – сказал хавбек манкунианцев клубному ТВ.

«МЮ» одержал 1 победу за 6 последних матчей – над «Тоттенхэмом»

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