Бруну про 1:1 с «Лестером»: «Стандарты «МЮ» должны быть выше. Все разочарованы»

остался недоволен ничьей с (1:1) в .

«Все разочарованы. Это не тот результат, на который мы рассчитывали, но сейчас уже ничего не поделаешь.

Мы должны смотреть вперед и понимать, что стандарты этого клуба должны быть выше и лучше. Мы знаем, что способны их повысить.

Надо думать о победе в каждом матче. Но сейчас нельзя заглядывать вперед слишком далеко, надо идти от игры к игре», – сказал хавбек манкунианцев клубному ТВ.

«МЮ» одержал 1 победу за 6 последних матчей – над «Тоттенхэмом»