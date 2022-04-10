Фердинанд про «МЮ»: «Оправданий нет. Неопределенность не идет на пользу, временного тренера не должно было быть»

раскритиковал после игры с (0:1).

«Неопределенность не идет на пользу любому клубу. Когда речь о таком статусе, как у «Манчестер Юнайтед», то от команды ждут гораздо большего с точки зрения организованности и наличия там тренера. Временный тренер не должен был стать частью сценария, но мы находимся в этой точке, и с этим приходится смириться.

«Ман Юнайтед» должен добиваться результата. Игроки должны отделять происходящее за пределами поля от того, что происходит на нем. Шум вокруг Глейзеров был еще в те времена, когда за «МЮ» играл я. Это побочная проблема, вы не должны в это ввязываться.

Нужно отвлекаться от посторонних вещей. Думаю, Маркус [Рэшфорд] со временем научится и сможет это сделать, но я считаю, что этим процессом должны руководить опытные футболисты.

Как сказал тренер, оправданий нет. У нас есть чем заняться, есть место в Лиге чемпионов, которое еще можно занять», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире BT Sport.

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