Клаудиньо о «Зените»: «Не могу предвидеть будущее. У меня еще 4 года контракта, я счастлив в Петербурге»

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Клаудиньо ответил на вопрос о будущем в «Зените».

– Малком сказал, что готов отрабатывать свой контракт с «Зенитом», даже если российские клубы не пустят в еврокубки. Вы с ним солидарны?

– Я не могу предвидеть будущее и не хочу жить будущим, для меня важнее всего настоящий момент.

Сейчас я футболист «Зенита», у меня впереди четыре года контракта с сине-бело-голубыми, я счастлив в Петербурге и мечтаю помочь команде завоевать очередной титул и стать вместе с ней чемпионом России, – сказал бразилец.

У Клаудиньо новая роль – в центре поля. Весной лишь 1 ассист, но пользы в атаке все равно много

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