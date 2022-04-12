Клаудиньо о «Зените»: «Не могу предвидеть будущее. У меня еще 4 года контракта, я счастлив в Петербурге»

Клаудиньо ответил на вопрос о будущем в «Зените».

– Малком сказал, что готов отрабатывать свой контракт с «Зенитом», даже если российские клубы не пустят в еврокубки. Вы с ним солидарны?

– Я не могу предвидеть будущее и не хочу жить будущим, для меня важнее всего настоящий момент.

Сейчас я футболист , у меня впереди четыре года контракта с сине-бело-голубыми, я счастлив в Петербурге и мечтаю помочь команде завоевать очередной титул и стать вместе с ней чемпионом России, – сказал бразилец.

У Клаудиньо новая роль – в центре поля. Весной лишь 1 ассист, но пользы в атаке все равно много