Депутат Бурлаков о желании Малкома остаться в России: «Вот так должны поступать настоящие профессионалы. Этот поступок положительно отразится на его карьере»

Депутат Сергей Буралков прокомментировал желание бразильца Малкома остаться в России.

Ранее футболист заявил: «Мои близкие знают, что в России все спокойно, что здесь безопасно. Не чувствую здесь никакого напряжения».

«Вот так должны поступать настоящие профессионалы, а не бежать из клуба, за который ты выступаешь и с которым у тебя контракт.

Я уверен, что этот поступок положительно отразится на карьере .

А вот ребята, разорвавшие контракты с Россией, думают, что перестраховались и теперь их карьере ничего не грозит.

Лично я в этом сильно сомневаюсь. Не удивлюсь, если у них возникнут проблемы с трудоустройством, если не сейчас, то через несколько лет», – заявил замглавы комитета Госдумы по спорту.