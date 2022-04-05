Малком о «Зените»: «Если еврокубков не будет, готов к РПЛ. В России все спокойно, здесь безопасно»

рассказал, что готов играть за «Зенит», даже если клуб не будет участвовать в еврокубках.

– Сейчас некоторые иностранные футболисты уехали из . А ты связываешь свое будущее с «Зенитом» и Петербургом?

– Я профессионал своего дела, у меня есть контракт с «Зенитом», впереди еще 2,5 года по этому контракту, и, что бы ни случилось, я остаюсь в Петербурге. Мне этого хочется, мне хорошо здесь, я хочу продолжать играть за эту команду. Говорю это абсолютно серьезно и искренне.

– Бразильское издание UOL писало, что зенитовские легионеры остались, потому что боитесь санкций со стороны руководства клуба. Сколько в этом правды?

– Повторюсь, я не боюсь никаких санкций, потому что даже не думаю о них – я хочу победно завершить этот весенний отрезок, потом отдохнуть как следует, а затем вернуться и провести с петербуржцами очередной яркий сезон. И, надеюсь, не один.

– У тебя же много знакомых и родственников в Бразилии. И наверняка они звонят и интересуются, как у тебя дела. Что отвечаешь?

– Мои близкие знают, что в России все спокойно, что здесь безопасно. Да, в бытовом плане можно столкнуться с тем, что закрылся какой-то магазин, в который ты обычно заходил, но все это материальные моменты, из-за которых не стоит переживать. В остальном я не чувствую здесь никакого напряжения.

– Учитывая санкции, наложенные на российские клубы, готов ли ты как минимум один сезон играть исключительно в чемпионате России?

– Я готов. Если в итоге все случится именно так и никаких еврокубков не будет, то я буду готов к этому. И все же надеюсь, что ситуация изменится, и мы сможем играть в Европе, – сказал полузащитник .