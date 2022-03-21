Экс-игрок «Зенита» Канищев: «Алберто пока выглядит на 5 миллионов евро, а не на 24. Столько ляпов на поле – бразилец ли это вообще?»

Александр Канищев считает, что «Зенит» заплатил за слишком много.

– Стоит ли, на ваш взгляд, Алберто тех денег, которые за него заплатили, – 24 миллиона евро? Сергеев обошелся в десять раз дешевле, но особо ему не уступает.

– Никто же не знал, что такая ситуация возникнет. Все думали, что мы будем готовиться к европейским турнирам.

Алберто, буду честен, сейчас не показывает своей стоимости. Совершенно! Он старается, работает, перспективный футболист. Но не готов. Столько у него ляпов на поле, что диву даешься, – бразилец ли это вообще?

– С техникой проблемы.

– По Малкому и Клаудиньо видно, что это бразильцы. Им глаза завяжи – они все равно будут лучшими на поле, чем все остальные. А Алберто…

Да, он молодой. У него, наверное, большая перспектива, нужно время, чтобы войти в игру «Зенита». Но сегодня он стоит далеко не 24 миллиона. Максимум – «пятерка»! На столько он сегодня выглядит. Клаудиньо, напомню, купили за 12 миллионов, но как их можно сравнивать?» – сказал бывший игрок .