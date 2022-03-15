Клаудиньо и Малком не намерены уходить из .

Об этом сообщил агент полузащитников Луис Фернандо Гарсия.

– Как оцените решение ФИФА, согласно которому игроки получили право подписывать временные контракты до 30 июня?

– Я считаю очень невыгодным для любого футболиста покидать клуб, чтобы играть 70-80 дней в другом. Не думаю, что это хорошее решение.

Каждый день против России применяется очень много санкций. Считаю, что это преждевременно. В случае с Россией невыгодно покидать страну. Я бы не советовал своему игроку уезжать. Лучше остаться.

– То есть Клаудиньо и Малком остаются в «Зените»?

– Конечно. Абсолютно в этом уверен! У них есть контракты, к ним хорошо относятся в команде, до конца сезона еще 10 игр. «Зенит» – большой клуб, нет причин уходить.

– В последнее время по ним были предложения?

– Да, причем много – и из Бразилии, и из других стран. В Бразилии интересовались большие клубы, но я не буду их называть, потому что это неэтично.

Нужно понимать, что Клаудиньо и не нуждаются в представлении. Это суперзвезды, игроки очень высокого уровня, которые выигрывают матчи и приносят очки, – сказал агент.