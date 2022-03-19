Семак о легионерах «Зенита»: «Мы живем в мире, где об уверенности сложно говорить, но пока мыслей приостановить контракт ни у кого нет»

Сергей Семак не видит признаков того, что легионеры могут покинуть «Зенит» до конца сезона.
– Есть ли уверенность, что все легионеры вернутся после паузы? Как вообще микроклимат в команде?
– Мне кажется, нужно жить сегодняшним днем. Мы живем в мире, где об уверенности сейчас сложно что-то говорить.
Разговариваем с ребятами, пока никаких мыслей о том, чтобы приостановить контракт, ни у кого нет. Надеюсь, мы сможем доиграть сезон в том составе, который у нас есть, – отметил главный тренер «Зенита».
За питерский клуб выступают бразильцы Дуглас Сантос, Вендел, Клаудиньо, Малком и Юри Алберто, хорват Деян Ловрен и колумбиец Вильмар Барриос.