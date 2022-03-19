Семак о легионерах «Зенита»: «Мы живем в мире, где об уверенности сложно говорить, но пока мыслей приостановить контракт ни у кого нет»

не видит признаков того, что легионеры могут покинуть до конца сезона.

– Есть ли уверенность, что все легионеры вернутся после паузы? Как вообще микроклимат в команде?

– Мне кажется, нужно жить сегодняшним днем. Мы живем в мире, где об уверенности сейчас сложно что-то говорить.

Разговариваем с ребятами, пока никаких мыслей о том, чтобы приостановить контракт, ни у кого нет. Надеюсь, мы сможем доиграть сезон в том составе, который у нас есть, – отметил главный тренер .

За питерский клуб выступают бразильцы , Вендел, Клаудиньо, и Юри Алберто, хорват и колумбиец .