Малком: «Я сейчас гораздо профессиональнее отношусь к еде, восстановлению, сну. Наконец-то стал показывать свой футбол»

Вингер рассказал о своем прогрессе в нынешнем сезоне.

– Можно ли утверждать, что нынешний сезон для вас лично пока что лучший в «Зените»?

– Безусловно! Это мой третий сезон в России, и конкурентов среди первых двух у него точно нет.

И не только по количеству забитых мячей, но и по физическому состоянию, по тому, как я ощущаю себя в команде, на поле. Это сложно описать словами, но мне сейчас очень круто. И это большое счастье.

– В чем причина?

– Наверное, в том, что я избавился от всех болячек, травмы закалили меня, сделали сильнее – главным образом ментально. В

плане физики сейчас все супер, я гораздо профессиональнее отношусь ко всем аспектам футбольной жизни – еде, восстановлению, сну – и наконец-то стал показывать свой футбол, еще больше помогать команде.

Хочу продолжать побеждать и брать все возможные титулы, для того я и переходил в «Зенит».

– На вашем счету в этом сезоне семь голов – ровно половина из всех мячей, забитых за клуб с момента перехода. То, что рядом с вами теперь играет Клаудиньо, – один из факторов повышения результативности?

– Да, его появление было прекрасным событием, ведь мы с ним знакомы с самого детства, и я точно знал, что он принесет много пользы «Зениту». Так и произошло.

Мы с ним прекрасно понимаем друг друга на поле и помогаем каждому из нас становиться лучше. Но вообще любой забитый гол – это заслуга всей команды, так что я могу лишь выразить огромную благодарность всем своим партнерам за то, что этот сезон у меня выходит таким результативным, – сказал Малком.