Серхио Рамос: «Я бы хотел еще 4-5 лет отыграть на высоком уровне»

Серхио Рамос заявил, что еще несколько лет планирует играть на топ-уровне.
«Я бы хотел еще 4-5 лет отыграть на высоком уровне, а потом получить другой опыт.
Я проведу два года в Париже и постараюсь сделать так, чтобы они превратились в три. А потом посмотрим. Пока физическое состояние позволяет, думаю, я смогу сконцентрироваться на этом», – сказал защитник «ПСЖ» в интервью Prime Video Sport France.
Контракт футболиста с парижанами действует до лета 2023 года.
В этом сезоне 36-летний игрок провел 7 матчей за французский клуб во всех турнирах и забил 1 гол. Его статистику можно изучить здесь.