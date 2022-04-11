Серхио Рамос: «Я бы хотел еще 4-5 лет отыграть на высоком уровне»

заявил, что еще несколько лет планирует играть на топ-уровне.

«Я бы хотел еще 4-5 лет отыграть на высоком уровне, а потом получить другой опыт.

Я проведу два года в Париже и постараюсь сделать так, чтобы они превратились в три. А потом посмотрим. Пока физическое состояние позволяет, думаю, я смогу сконцентрироваться на этом», – сказал защитник в интервью Prime Video Sport France.

Контракт футболиста с парижанами действует до лета 2023 года.

В этом сезоне 36-летний игрок провел 7 матчей за французский клуб во всех турнирах и забил 1 гол. Его статистику можно изучить здесь.