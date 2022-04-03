Рамос хочет остаться в «ПСЖ» и доказать, что способен выигрывать трофеи. Клуб обсудит с ним ситуацию

Защитник Серхио Рамос не планирует уходить из «ПСЖ» в ближайшее время.

Как информирует RMC Sport, испанец разочарован пропуском большинства матчей команды из-за травм и понимает, что не оправдал ожидания. По словам его близких, футболист хочет доказать, что еще способен завоевывать трофеи, и поэтому хочет остаться в команде.

Отмечается, что лидерские качества и старательность Рамоса высоко ценятся партнерами и тренерским штабом. «ПСЖ» обсудит с Серхио его самочувствие и попытается найти решение, которое устроит обе стороны.

Контракт 36-летнего защитника с парижанами рассчитан до конца следующего сезона. Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

Рамос может сыграть за «ПСЖ» впервые за два месяца – против «Лорьяна» в воскресенье