Рамос может сыграть за «ПСЖ» впервые за два месяца – против «Лорьяна» в воскресенье

может сыграть за впервые за два месяца.

Как пишет Le Parisien, сегодня центральный защитник, которому в среду исполнится 36 лет, тренировался в общей группе. Испанец может войти в заявку «ПСЖ» на игру 30-го тура Лиги 1 против , которая состоится 3 апреля.

Рамос не выходил на поле в составе «ПСЖ» с 23 января. Футболист целиком отыграл матч против «Реймса» (4:0) в Лиге 1. Затем стало известно, что он получил мышечную травму.

В этом сезоне игрок, перешедший в «ПСЖ» летом на правах свободного агента из «Реала», провел 5 матчей за французский клуб во всех турнирах и забил один гол.

Полную статистику Рамоса можно изучить по ссылке.