«ПСЖ» предложит Холанду ту же зарплату, что давал Мбаппе. В Эрлинге видят главную звезду проекта (Cadena SER)

«ПСЖ» вступит в борьбу за форварда Эрлинга Холанда.

Французский клуб хочет, чтобы 21-летний нападающий заменил , который, вероятно, продолжит карьеру в .

Как пишет Cadena SER, ссылаясь на окружение Холанда, «ПСЖ» предложит норвежцу примерно ту же зарплату, что давали Мбаппе по новому контракту. Парижане видят в Холанде главную звезду нового проекта.

Таким образом, будет бороться за Эрлинга с «Реалом», и «Барселоной».

В этом сезоне 21-летний форвард провел 23 матча за «Боруссию», забил 23 гола и сделал 5 результативных передач.

Полную статистику футболиста можно изучить по ссылке.