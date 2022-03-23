«ПСЖ» предложит Холанду ту же зарплату, что давал Мбаппе. В Эрлинге видят главную звезду проекта (Cadena SER)

«ПСЖ» вступит в борьбу за форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Французский клуб хочет, чтобы 21-летний нападающий заменил Килиана Мбаппе, который, вероятно, продолжит карьеру в «Реале».
Как пишет Cadena SER, ссылаясь на окружение Холанда, «ПСЖ» предложит норвежцу примерно ту же зарплату, что давали Мбаппе по новому контракту. Парижане видят в Холанде главную звезду нового проекта.
Таким образом, «ПСЖ» будет бороться за Эрлинга с «Реалом», «Манчестер Сити» и «Барселоной».
В этом сезоне 21-летний форвард провел 23 матча за «Боруссию», забил 23 гола и сделал 5 результативных передач.
Полную статистику футболиста можно изучить по ссылке.