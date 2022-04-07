, скорее всего, покинет дортмундскую «Боруссию» летом.

21-летний нападающий не дал согласие на переход в , так как хочет играть за мадридский «Реал» в паре с , который может уйти из бесплатно летом.

Такой вариант продолжения карьеры является приоритетным для норвежца, пишет журналист As Мирко Калемме.

Реализовать это будет сложно, но мадридский клуб нацелен на переходы обоих футболистов.

В этом сезоне Холанд забил 23 гола и сделал 5 передач в 24 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Полную статистику 21-летнего нападающего можно изучить по ссылке.

Легенда об отступных Холанда: то ли 75 млн, то ли 75+10, то ли вообще не прописаны в контракте