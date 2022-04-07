Холанд еще не согласился на трансфер в «Ман Сити», так как хочет играть за «Реал» с Мбаппе (Мирко Калемме)

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Эрлинг Холанд, скорее всего, покинет дортмундскую «Боруссию» летом.

21-летний нападающий не дал согласие на переход в «Манчестер Сити», так как хочет играть за мадридский «Реал» в паре с Килианом Мбаппе, который может уйти из «ПСЖ» бесплатно летом.

Такой вариант продолжения карьеры является приоритетным для норвежца, пишет журналист As Мирко Калемме.

Реализовать это будет сложно, но мадридский клуб нацелен на переходы обоих футболистов.

В этом сезоне Холанд забил 23 гола и сделал 5 передач в 24 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Полную статистику 21-летнего нападающего можно изучить по ссылке.

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