Нагельсманн о 0:1 с «Вильярреалом»: «Заслуженное поражение «Баварии». Могли пропустить еще два гола»

назвал заслуженным поражение от «Вильярреаля» в матче Лиги чемпионов.

«Бавария» уступила испанскому клубу со счетом 0:1 в первом матче 1/4 финала турнира.

«Мы заслужили поражение. Команда выглядела не очень хорошо.

В первом тайме нам не хватило мощи в обороне, а сами мы не создали моментов в нападении. Второй тайм же получился абсолютно сумасшедшим.

Мы потеряли контроль, потому что отчаянно хотели забить, но могли пропустить еще два мяча», – заявил главный тренер мюнхенской команды.

Добавим, что не забила в матче впервые с 2019 года.

Сказка «Вильярреала» продолжается: повалили «Баварию», закрыли Левандовского и могли забить больше