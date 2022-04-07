Эмери про 1:0 с «Баварией»: «Хочу обыграть ее снова. «Вильярреал» не собирается останавливаться»

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Унаи Эмери оценил победу «Вильярреала» над «Баварией» (1:0) в Лиге чемпионов.

«Мы не собираемся ограничиваться хорошей игрой сегодня. Мы собираемся попробовать обыграть «Баварию» еще раз.

Победы со счетом 1:0 мало. «Бавария» – фаворит, для нее проигрывать ненормально. Мы можем порадоваться, но должны быть осторожны.

Впереди еще 90 минут, и я хочу обыграть «Баварию». Я буду расстроен, если этого добиться не удастся, даже несмотря на хорошую игру в сегодняшнем матче», – сказал главный тренер.

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