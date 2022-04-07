Йозуа Киммих: «Это еще хорошо, что «Бавария» проиграла лишь 0:1 «Вильярреалу»

доволен, что проиграла всего 0:1 в .

Мюнхенцы сегодня на выезде потерпели поражение от «Вильярреала» (0:1) в первом матче 1/4 финала.

«В первом тайме мы вообще не вошли в игру. После перерыва стали больше рисковать, и потом все вышло из-под контроля.

Нам нужно быть честными и признать, что это еще хорошо, что мы уезжаем отсюда, проиграв лишь 0:1», – сказал хавбек «Баварии».

Сказка «Вильярреала» продолжается: повалили «Баварию», закрыли Левандовского и могли забить больше