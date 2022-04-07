Йозуа Киммих: «Это еще хорошо, что «Бавария» проиграла лишь 0:1 «Вильярреалу»

Теги Бавария бундеслига Германия Вильярреал Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Йозуа Киммих Футбол

Йозуа Киммих доволен, что «Бавария» проиграла всего 0:1 в Лиге чемпионов.

Мюнхенцы сегодня на выезде потерпели поражение от «Вильярреала» (0:1) в первом матче 1/4 финала.

«В первом тайме мы вообще не вошли в игру. После перерыва стали больше рисковать, и потом все вышло из-под контроля.

Нам нужно быть честными и признать, что это еще хорошо, что мы уезжаем отсюда, проиграв лишь 0:1», – сказал хавбек «Баварии».

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