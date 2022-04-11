Юри Алберто: «Дзюба – очень сильный футболист. Мы постоянно шутим и смеемся, хоть я и почти не понимаю, что он говорит»

высказался об .

– Как тебе взаимодействие с Дзюбой впереди, когда вы выходите вместе?

– Дзюба – очень сильный футболист, габаритный и мощный. Он здорово работает корпусом, стягивает на себя защитников. Когда идет передача верхом, стараюсь быть поближе к нему.

В одной из первых моих игр на «Газпром Арене» он классно сыграл головой, перевел на меня подачу, и эта скидка должна была стать голевой, но мне не удалось поразить ворота. Думаю, мы с ним уже хорошо понимаем друг друга на поле.

– Вы можете играть вдвоем впереди и быть эффективны? Или пока «Зениту» больше подходит схема с одной «девяткой» и агрессивными флангами?

– Мы можем эффективно использовать разные схемы, в том числе и с двумя центральными нападающими, и при необходимости менять их даже по ходу игры.

Могу точно сказать, что мы с Артемом работаем на полную на тренировках, чтобы, когда потребуется, мы смогли показать все, на что способны.

– Как бы ты описал его отношение к тебе? Это шутки и поддержка или есть некая грозность?

– О, мы с ним постоянно шутим и смеемся, хоть я и почти не понимаю ничего из того, что он говорит. Но всегда очень смешно!

Конечно, между нами есть конкуренция, но это здоровая конкуренция, когда каждый выкладывается на 100%, доказывает на тренировках и в нужный момент оказывается готов помочь команде на поле, – сказал бразильский нападающий .